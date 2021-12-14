Онкопациенты в Москве в 2022 году смогут бесплатно получать лекарства по 10 нозологиям

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы расширили программу лекарственного обеспечения онкологических пациентов, с 1 января они смогут бесплатно получать терапию по 10 нозологиям. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о расширении программы обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией с 6 до 10 локализаций рака. Правовые акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года современные таргетные и иммунные препараты будут получать москвичи, страдающие раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. Таким образом, городская программа лекарственной терапии охватит порядка 90% онкологических пациентов, которым показан этот вид лечения.

В материале отмечается, что Москва стала первым регионом в России, который досрочно - на три года раньше установленного срока - перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению шести наиболее распространенных видов рака: молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы. С 1 апреля 2019 года пациентам стали доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия.

"За 11 месяцев 2021 года по шести видам рака лекарственные препараты получили 34 305 пациентов", - говорится в материале.