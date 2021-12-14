Волонтеры "Мы вместе" подарят подарки тем, кто в Новый год будет на изоляции из-за ковида

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Волонтеры международного форума гражданского участия "Мы вместе" подарят новогодние подарки тем, кто по какой-либо причине остался один дома в Новый год, в том числе из-за заражения коронавирусом. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"Волонтеры международного форума гражданского участия #МыВместе запустили предновогоднюю акцию "Новый год в каждый дом", в которой каждый человек сможет подарить новогоднюю сказку тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в поддержке. Любой желающий может помочь детям и пожилым людям, у которых нет рядом родных и тех, кто мог бы их поддержать, врачам, которые уже полтора года находятся на передовой борьбы с COVID", - отметили в пресс-службе.

Акция включает в себя несколько форматов - "Новый год в каждый дом", "Елка желаний", "Корзина добра", "Здоровый в Новый год". "Добровольцы отправятся с поздравлениями и новогодними подарками к одиноким пожилым людям, учителям, врачам, ветеранам - тем, кто находится на изоляции в связи с COVID-19 или просто остался один в этот праздник. С поздравлениями волонтеры отправятся не только домой, но и в больницы, социальные учреждения, дома престарелых и хосписы. Там волонтерами будут организованы настоящие новогодние праздники", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек волонтеры доставят детям подарки и поздравят их с праздником. Главными участниками акции станут дети врачей, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограничениями возможностей здоровья, дети, находящиеся в этот праздник в больницах. Волонтеры также посетят больницы и поздравят медицинских работников с Новым годом.

Акция пройдет по 10 января 2022 года. В ней примут участие более 150 тыс. волонтеров, в том числе участники конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и депутаты Госдумы.