Как одна карта открывает доступ к десяткам услуг

Банковские карты, электронные проездные билеты, приложения для оплаты услуг - цифровизация стремительно меняет наш быт. Бизнес успешно приспосабливается к новым реалиям, формируя разнообразные предложения скидок, кешбека и подписок. Но активно работает в этом направлении и государство.

Поддержку в вопросах цифровизации ему оказывает АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ". Компания внедряет технологии, которые делают использование многих государственных услуг более комфортным и выгодным. Например, сейчас в Тверской области можно записать проездной билет на банковскую карту и пользоваться общественным транспортом по льготным тарифам. В Калининградской области в период распространения Covid-19 была реализована дополнительная адресная помощь в виде социальной выплаты для приобретения продуктов питания с использованием социального счета и банковской карты. Это технологическое решение было успешно реализовано, и программу продлили на 2022 год.

Цифровизация в социальной сфере

Цифровизация придает мощный импульс развитию социальной сферы, на которую приходится 35% бюджета страны. Сегодня в России действуют 30 тысяч разных мер поддержки граждан. За пять лет государство потратит на это 41,5 триллиона рублей. Цифровые технологии должны сделать так, чтобы траты были прозрачными и адресными, а люди могли легко получить свои деньги.

Изучая потребности граждан и органов управления, АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" выяснили, что одним из самых популярных запросов является учет льгот, а также упрощение так называемого клиентского пути для граждан, которым положена льгота.

Для решения этой задачи СберБанк и АО "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" разработали продукт "Карта жителя" на базе технологии Social ID, которая позволяет использовать банковскую карту "Мир" не только как платежный инструмент, но и в качестве идентификатора социальных полномочий гражданина, например для проезда на общественном транспорте.

Для использования этого технологического решения гражданин может выбрать уже имеющуюся у него банковскую карту платежной системы „Мир“ или выпустить новую - с индивидуальным дизайном, определенным регионом. Система позволяет принять участие в проекте „Карта жителя“ любому банку-эмитенту, который выберет пользователь.

Благодаря технологии можно получать льготы на оплату проезда в общественном транспорте, на покупку продуктов и бытовой техники, лекарств и технических средств реабилитации, а также субсидировать путевки в санатории. В итоге получить помощь можно проще и быстрее. При этом система позволяет контролировать, на что расходуются выделенные средства. Социальные выплаты нельзя потратить на табачную продукцию, алкоголь, азартные игры и другие товары и услуги, не связанные с поддержанием уровня жизни.

"Социальные поездки давно переходят на банковские карты. Например, почти 500 тысяч карт „Мир“ любого банка зарегистрированы в качестве социального проездного билета. Это в 2,5 раза больше, чем в декабре прошлого года. Сбербанк вместе с „Расчетными решениями“ развивает технологии, которые позволяют обеспечивать цифровизацию социальной сферы в регионах", - отметил директор дивизиона "Эквайринг" СберБанка Дмитрий Малых.

В итоге люди избавляются от бумажной волокиты, очередей и необходимости носить с собой справки и удостоверения.

Благодаря цифровизации государство лучше понимает, сколько денег предстоит потратить на социальную сферу, и не закладывает больше средств, чем необходимо.

Бизнесу такая система тоже выгодна. Компании, предоставляющие льготы, стопроцентно получают компенсации. Электронный учет избавляет от сложного процесса подтверждения, что льготники обращались именно к ним.