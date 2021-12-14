Затраты на борьбу с ковидом в Калининградской области в 2021 году снизились почти вдвое

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Общая сумма затрат в системе здравоохранения Калининградской области на борьбу с коронавирусом в 2021 году снизилась до 1,5 млрд рублей. Это почти в два раза меньше, чем в 2020 году. Это связано с решением основных задач модернизации лечебных учреждений в первый год пандемии, сообщил ТАСС губернатор региона Антон Алиханов.

"Всего на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году было направлено 2 млрд 374,1 млн рублей, из них из областного бюджета - 1 млрд 232,3 млн; в 2021 году предусмотрено 1 млрд 592,5 млн рублей, из них из областного бюджета - 685,8 млн рублей", - рассказал Алиханов, пояснив, что основные задачи по модернизации учреждений здравоохранения и закупке нужного оборудования в связи с пандемией, были решены в 2020 году.

Для лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией закуплено 148 аппаратов ИВЛ, 20 портативных аппаратов ИВЛ, 20 наркозно-дыхательных аппаратов, 1 165 кислородных концентраторов, 19 палатных рентгеновских аппаратов, 185 прикроватных мониторов, семь аппаратов для определения газов крови, один дефибриллятор. С ноября прошлого года за счет федерального и регионального бюджетов больных новым коронавирусом и пневмониями, проходящих лечение на дому, обеспечивают бесплатными лекарствами. Всего в регионе в такой форме прошли лечение более 49 тыс. человек, уточнил глава региона.

Наряду с лечением область уделяет внимание реабилитации, перенесших заболевание в тяжелой форме. "С февраля 2021 года на базе Центральной городской клинической больницы в Калининграде заработал реабилитационный центр для пациентов, перенесших это заболевание в тяжелой форме. С июля 2021 года для переболевших коронавирусом проводится углубленная реабилитация. За это время ее прошли почти 3 700 пациентов", - рассказал губернатор.

Алиханов отметил, что в области благодаря внедрению системы QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест число жителей, прошедших иммунизацию от нового коронавируса, превысило 50% от общего числа населения и достигло 70% от плана по вакцинации 80% совершеннолетних жителей области. В регионе отмечается снижение суточного прироста заразившихся ковидом, а у тех, кто лежит в больницах, часто отмечается более легкое течение болезни, отметил глава региона. Уровень заболеваемости новым коронавирусом в области снизился до 200 и меньше человек в сутки, что в два раза ниже пика, когда ежедневно число заразившихся достигало 410 человек, уточнил он. Сейчас в 23 лечебных учреждениях области развернуто 1 576 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 121 - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Занято 1 107 коек, из них 48 - с ИВЛ.