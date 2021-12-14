Регоператор связал ошибки в счетах за вывоз ТКО в Волгограде с работой расчетного агента

ТАСС, 14 декабря. Многочисленные случаи ошибок в выставлении счетов за вывоз отходов в Волгоградской области связаны с работой расчетного агента, в открытых источниках информация о плательщиках минимальна. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "Ситиматик".

Как сообщалось ранее со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, проверка компании "Ситиматик-Волгоград" выявила более 10,7 тыс. случаев расчета размера платы за услугу с неверными данными. Платежи выставлялись по несуществующим адресам, на сгоревшие дома, начислялись умершим гражданам.

"В сферу ответственности ООО "Ситиматик-Волгоград" как регионального оператора входит сбор, транспортирование, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО). Деятельность, связанная с начислением платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, входит в обязанности расчетного агента АО "Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

В компании также уточнили, что по законодательству данные о плательщиках регоператор получает либо из открытых источников, единых государственных реестров, либо на основании заявлений потребителей.

"Однако единственно реально работающим механизмом является предоставление данных или их корректировки именно от самого потребителя или от его родственников (в том случае, если потребитель умер), поскольку в открытых источниках объем информации минимальный и обновляется со значительными задержками. Более того, согласно постановлению правительства "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", предоставление достоверных сведений для расчета платы входит в обязанность потребителей", - добавили в пресс-службе.