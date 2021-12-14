Власти Сахалина ожидают принятия закона об эксперименте по углеродной нейтральности

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области ожидают, что закон об эксперименте по углеродной нейтральности примут до конца текущего года, заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Очень рассчитываем, что закон примут до конца года. <...> Чем быстрее будем двигаться, тем быстрее будет успех", - сказал он на презентации климатической программы региона во вторник.

В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.

В текущем году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.

Власти Сахалинской области первыми в России утвердили климатическую программу региона.