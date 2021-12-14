Сын экс-замгубернатора Белгородской области передал квартиру в госсобственность

ТАСС, 14 декабря. Сын бывшего заместителя губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой, получивший после приватизации служебную квартиру чиновницы, передал жилье в государственную собственность, сообщила во вторник пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.

В октябре 2021 года в СМИ получила распространение информация о квартире, безвозмездно переданной сыну замгубернатора Белгородской области Наталии Зубаревой. Стоимость жилплощади, которая ранее находилась в собственности региона, оценивается в 14 млн рублей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести проверку документов и данных о квартире, 8 октября Зубарева покинула пост по собственному желанию. Позже прокуратура региона подала в суд иск о признании сделки по передаче в собственность служебной квартиры сыну экс-замгубернатора региона недействительной.

"Сегодня в судебном заседании ответчик представил суду распоряжение губернатора Белгородской области Гладкова В. В. о безвозмездном приеме в государственную собственность от Семена Зубарева квартиры, расположенной в доме на улице Костюкова города Белгород, и о включении данного жилого помещения в специализированный жилищный фонд Белгородской области служебного назначения", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, ввиду отсутствия предмета спора прокуратура Белгородской области отказалась от иска.