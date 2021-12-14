Суд в Вологде оставил под арестом обвиняемую в убийстве девятилетней девочки

ВОЛОГДА, 14 декабря. /ТАСС/. Вологодский городской суд оставил под стражей до 18 марта Ульяну Ланскую, обвиняемую в убийстве девятилетней девочки. Решение вынесено, несмотря на возражение адвоката, что его подзащитная нуждается в медицинской помощи, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Вологодский городской суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении 40-летней Ульяны Ланской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ <…>. Срок содержания под стражей Ланской продлен по 18 марта 2022 года включительно. По ходатайству следствия, с учетом мнения гособвинителя и защитника, суд принял решение о рассмотрении ходатайства следствия в отсутствие Ланской, поскольку со 2 декабря она находится в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" в Москве, где ей проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Следователь ходатайствовал о продлении ареста, поскольку срок предварительного следствия продлен до 18 марта 2022 года, необходимо провести следственные и процессуальные действия, в том числе допросить свидетелей, получить заключения по ранее назначенным экспертизам, ответы на запросы, предъявить окончательное обвинение. Обвиняемая, по словам следователя, признала свою вину и дала признательные показания.

Прокурор ходатайство поддержал. Защитник возражал, поскольку Ланская имеет заболевание и нуждается в медицинской помощи.

Об уголовном деле

По информации следствия, девятилетняя девочка ушла из дома днем 16 октября 2021 года и пропала. По версии следствия, обвиняемая в убийстве ребенка жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую, как полагают в СК, убила, после чего скрылась, покинув территорию региона. Источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Сообщалось, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Женщина была помещена в СИЗО до 18 декабря. По данным объединенной пресс-службы судов области, в ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил ее родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением родительских обязанностей. Через год женщина пыталась восстановить свои права, представила справку, что психически здорова, но суд критически отнесся к представленным документам и в иске ей отказал.

Семья убитой девочки состояла на учете как неблагополучная, мать злоупотребляла спиртным. В семье спохватились, что девочка пропала, лишь днем 17 октября. Мать думала, что ребенок у бабушки. На момент прихода в квартиру сотрудников полиции женщина была пьяна, поэтому из семьи изъяли старшего ребенка 2007 года рождения. По иску администрации Вологды 9 декабря суд ограничил мать в правах на воспитание сына.