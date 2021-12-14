Член СПЧ предложила создавать черные списки для борьбы с псевдоюридическими фирмами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель постоянной комиссии по личным правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Татьяна Мерзлякова предложила ввести черные списки псевдоюридических организаций, которые предлагают бесплатную юридическую помощь, но в итоге берут с людей деньги и плохо выполняют свою работу. Об этом сообщила Мерзлякова ТАСС.

"Меня беспокоит большое количество псевдоюридической помощи. Это большое количество фирм, которые не помогают людям, а просто собирают с них деньги. Они ведут агрессивную рекламную кампанию, говорят про бесплатную юридическую помощь. <…> [Можно создать] черный список юридических компаний. Они один раз обманули - попали туда. <…> Это заставит задуматься компании, что они делают", - сказала она.

Мерзлякова добавила, что данные фирмы потом собирают по 25-30 тыс. рублей, чтобы составить письма или жалобы в различные структуры и ведомства. Однако эти письма, по ее словам, "составлены халтурно" и не позволяют сразу вычленить проблему, по которой обращается гражданин.