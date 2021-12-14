В Госдуме считают вопросы экологии приоритетными в комплексном плане развития Норильска

ТАСС, 14 декабря. Вопросы экологии являются приоритетными при реализации комплексного плана развития Норильска, утвержденного правительством РФ. Об этом ТАСС сообщил во вторник первый заместитель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в соответствии с которым в городе построят более 70 новых многоквартирных домов, расселят 40 аварийных, а также обеспечат выплаты 1 860 семьям на покупку жилья.

"План имеет комплексный характер. То есть он имеет плоскость и развития городской инфраструктуры, реновации, модернизации облика города, это, с одной стороны. С другой стороны, там есть очень важная экологическая составляющая. Этот ведь план не про дома, сооружения, дороги - он про людей. У людей сегодня запрос на качество жизни является основным, на будущее в том числе и своих детей. И экологический компонент там является ключевым", - сообщил первый зампред комитета.

По его словам, реализация мероприятий плана тесно связана с выполнением и "Серного проекта", реализуемого компанией "Норникель". "Серный проект" - крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель" планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе. Объем инвестиций - около 250 млрд рублей.

О программе реновации Норильска

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, также переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями.

Был определен объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, который планируется включить в комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно ранее озвученным планам "Норникеля", до 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.