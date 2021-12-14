В Москве с 20 декабря изменится срок действия QR-кодов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, с 20 декабря продлевается с шести до 12 месяцев, действие кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сокращается с трех до двух календарных дней. Московские QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года, сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 года: срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с шести до 12 месяцев; новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев; в последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие шесть месяцев. Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", - написал мэр.

Он уточнил, что срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней. "Причина - ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма. QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года", - написал Собянин.

Ситуация в столице

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, за неделю число выявленных случаев снизилось на 7%, сообщил мэр. "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций - на 6%", - написал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 989 248 случаев заражения, из них 1 976 за последние сутки. Выздоровели 1 819 020 человек, умер 35 471.