Курорт "Роза Хутор" отложил на неделю открытие зимнего сезона из-за теплой погоды

СОЧИ, 14 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" откроет зимний сезон 25 декабря, на неделю позже изначально запланированного срока. Это связано с тем, что в горах Сочи стоит теплая погода, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Мы анонсировали старт сезона 17 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже - как только позволят погодные условия, предположительно, 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные, по прогнозу, ожидаются [обильные] снегопады, после которых ситуация стабилизируется", - сообщил собеседник агентства.

На старте сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к "Роза Стадиону" на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. Всего же на курорте будут доступны 105 км трасс, это самая большая зона катания в России. Райдерам будут доступны две новые трассы: "Календула" и "Черника".

"На курорте запущены два новых подъемника ленточного типа. Один из них, "Велес", расположен на Южном склоне на высоте 1 950 м над уровнем моря. Другой подъемник - "Пегас" - на Финишной зоне (здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми). Таким образом, общее количество подъемников достигнет 32", - добавили в пресс-службе.

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 104 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.