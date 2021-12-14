Вакцинацию от коронавируса в Ростовской области выполнили на 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавирусной инфекции в Ростовской области выполнен на 70%. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на заседании оперативного штаба во вторник.

"План по вакцинации [от коронавируса] у нас исполнен на 70%. От гриппа привиты 49,2% [населения], - сказал Голубев. - В некотором смысле темпы недостаточные, поэтому также работу необходимо продолжать". Губернатор добавил, что сейчас в регионе ежедневно вакцину от коронавируса получают 3,5-5,5 тыс. человек.

Как отметил глава региона, власти фиксируют стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки. "Видим некоторое замедление распространения инфекции с небольшим сокращением числа заболевших, ростом числа выздоровевших. Загруженность коечного фонда ковидных госпиталей заметно уменьшилась, сейчас она составляет порядка 70%. В стационарах сейчас находятся 3,3 тыс. человек", - сказал губернатор, напомнив, что недавно в стационарах помощь получали более 5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 184 660, выздоровели 159 136 человек, умерли 9 184. Показатель заболевших на 100 тыс. жителей - 4 394. Коэффициент распространения инфекции - 1,0. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.