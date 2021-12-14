Голикова заявила, что РФ не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона" в страну

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса, учитывая приближающиеся новогодние праздника и поездки граждан. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Несмотря на те ограничения, которые были по транспортному сообщению, тем не менее трансграничные перемещения достаточно высоки, и скоро граждане поедут в отпуска, имея в виду возможность использования новогодних праздников. И безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова напомнила, что этот штамм завезли в Россию граждане, возвращавшиеся из ЮАР и других стран.

Вице-премьер подчеркнула необходимость предотвратить распространение "омикрона". "У нас в обсерваторах в Московской области находятся 177 наших граждан, и у 16 из них обнаружен новый штамм "омикрон". Это практически 10% от того количества, которое сейчас находится на изоляции. Это свидетельствует о достаточно высокой контагиозности этого штамма", - отметила она.

Она также сообщила, что Меры реагирования на борьбу с распространением "омикрона" в стране будут корректироваться в зависимости от изменения ситуации. "Сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение, безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя, как эта ситуация развивается", - сказала она.

Голикова поручила властям регионов усилить контроль за ограничениями в предпраздничное время из-за "омикрона". "Поручено регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер и санитарных требований в местах массового скопления людей, обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам", - сказала она.

Вице-премьер призвала регионы не снимать ограничительные меры в ближайшее время, чтобы не допустить рост нагрузки на систему здравоохранения. "Хотела бы обратиться к регионам страны, чтобы они не торопились снимать те ограничительные меры, которые были введены, имея в виду лишь одно - традиционно предпраздничные периоды влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы. <…> У нас, конечно, есть беспокойство по поводу того, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинский персонал", - отметила она.

Также стало известно, что план по борьбе с "омикроном" включает четыре блока мер.

Голикова сообщила, что на секвенирование штаммов коронавируса в РФ выделят 89 млн рублей. "В целях своевременного выявления мутаций и слежения за ситуацией принято решение о выделении из резервного фонда 89 млн рублей на проведение полногеномного секвенирования вируса COVID-19, в том числе штамма "омикрон", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 270,3 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 074 797 случаев заражения, выздоровели 8 804 000 человек, умерли 291 749. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.