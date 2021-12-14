Более 80% населения в шести районах Курской области сделали прививку от ковида

КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Шесть районов Курской области из 28 превысили показатель в 80% по вакцинации от коронавируса взрослого населения, необходимый для создания коллективного иммунитета, сообщил оперштаб региона.

"В шести районах Курской области привито более 80% взрослого населения. Районные больницы в этих муниципальных образованиях выполнили план вакцинации. Аналогичных показателей среди прикрепленного населения достигли в поликлиниках № 2 и № 4 города Курска и медсанчасти № 125 ФМБА России в Курчатове", - говорится в сообщении.

Как отметил накануне в ходе заседания регионального оперштаба замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий, за последние три дня из ковидных площадок в регионе выписывают в полтора-два раза больше пациентов в сравнении с поступающими на лечение. Однако после снижения числа заболевающих ковидом и снятия ряда ограничений в области почти на 25% снизились и темпы вакцинации.

"Из десяти тяжелых пациентов один пациент вакцинирован [от коронавируса]. Если брать во всех стационарах, то процент госпитализируемых вакцинированных - 12-15% и они выздоравливают в течение трех-пяти дней", - отметил Белостоцкий.

С начала пандемии в Курской области выявлено 79 420 случаев заражения коронавирусом, 1 910 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 613 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 573 тыс. жителей. Регион достиг 84% от плана по вакцинации населения от коронавируса, большинство пунктов продолжит вакцинацию населения региона в новогодние праздники.