Голикова заявила, что один инфицированный "омикроном" может заразить от трех человек

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Один инфицированный штаммом коронавируса "омикрон", по оценкам мировых экспертов, может заразить трех и более человек. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом [коронавируса] "омикрон" может заразить 3-3,5 человека", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова также сообщила, что на текущий момент в России зарегистрировано 77 наборов для диагностики коронавируса методом ПЦР, из них 56 - отечественного производства. "Все они способны выявлять актуальные штаммы, включая "омикрон", - подчеркнула она.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах, включая РФ.