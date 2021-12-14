Коллекцию зажигалок Высоцкого из разных стран представят на Урале в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Коллекцию зажигалок Владимира Высоцкого, произведенных с 40-х по 70-е годы ХХ века в Англии, Франции, Германии и Японии и ранее выкупленных на благотворительном вечере "Екатерининская ассамблея", представят в Музее Высоцкого в Екатеринбурге. Передать экспонаты планируется в апреле 2022 года, сообщил екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский.

"Есть коллекция зажигалок Высоцкого, ее купил [владелец оптовой компании "Сима-ленд" Андрей] Симановский, обещает нам ее передать. Он купил ее за 22 млн рублей на благотворительном аукционе. Второго апреля 2022 года в Екатеринбург приезжает [Никита] Высоцкий и [артист] Дмитрий Певцов с концертом. В этот день все сделаем", - сказал он.

Ранее организаторы "Екатерининской ассамблеи" сообщали, что сын поэта, Никита Высоцкий представил зажигалки из коллекции отца, произведенные с 40-х по 70-е годы ХХ века в Англии, Франции, Германии и Японии. Зажигалки Владимир Высоцкий коллекционировал на протяжении всей своей жизни. Особенно активно коллекция начала пополняться после первого зарубежного концерта, который артист дал в городе Кельне. Высоцкий привозил зажигалки из своих заграничных поездок, зачастую они были подарены ему в качестве сувенира друзьями и супругой Мариной Влади. В коллекции есть такие экземпляры как "зажигалка - фотоаппарат" из Японии или "зажигалка - рулетка" из Монте Карло и другие раритеты.

Как отметил Гавриловский, в коллекции музея могут появиться две книги, которые Высоцкому подарил Иосиф Бродский в 1977 году во время поездки в Америку. Экземпляры предприниматель получил в дар от Марины Влади. "Бродский с ним встречался и подарил ему две книги. Подписал "Как лучшему поэту России". Это тоже можно выставить, будем думать об этом", - отметил бизнесмен.

Музей Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в 2013 году, основу экспозиции составили личные вещи артиста. В музее полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал, когда приезжал в Свердловск. Кроме того, представлен автомобиль "Мерседес", принадлежавший Высоцкому.