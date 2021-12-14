Выплаты медицинским и социальным работникам продлят на 2022 год

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Предоставление страховых и специальных социальных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 год. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковидом", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.