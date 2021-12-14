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Пандемия COVID-19

Количество тестов на ковид за 1,5 года увеличилось в 30 раз

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост будет продолжаться, так как в систему ПЦР также будут включены ИХА-тесты и экспресс-тесты

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Количество ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию за последние полтора года выросло в 30 раз, а количество лабораторий - в 33 раза, сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас увеличилось количество ПЦР-тестирований, а если смотреть за последние полтора года, то это в 30 раз. Количество лабораторий, которые делают это, увеличилось в 33 раза", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации "О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля".

Она отметила, что рост будет продолжаться, так как в систему ПЦР также будут включены ИХА-тесты и экспресс-тесты.

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