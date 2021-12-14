Второе высшее образование в сфере кино в Петербурге предоставят по двум специальностям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) в следующем году проведет набор абитуриентов для получения бесплатного второго высшего образования по двум специальностям - это режиссер кино и телевидения и звукорежиссер. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщила и.о. ректора вуза Наталия Горина.

Начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок такого приема, а также перечень вузов (в их числе - петербургский Институт кино и телевидения) и специальностей в ноябре утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Уже распределение мест произошло, и по нашей квоте их будет, по-моему, не более 8 на все специальности, - рассказала Горина, отвечая на вопрос ТАСС. - Это режиссура кино и телевидения и звукорежиссура - две специальности".

Руководитель вуза считает, что такая инициатива - "это большая перспектива", потому что "в индустрию кинематографа будут приходить люди опытные, которые имеют уже за плечами одно высшее образование". "Это очень вдохновляющий посыл, который мы получили от государства", - отметила она.

Наталья Горина была назначена на должность и. о. ректора института в ноябре этого года, она сменила на этом посту заслуженного деятеля науки РФ Александра Евменова (возглавлял вуз с 2011 года, в 2016 году был переизбран). Горина выступила исполнительным продюсером более десятка фильмов и сериалов, в числе которых - "Дылда", "Разжимая кулаки", "Седьмая симфония". Она также долгие годы преподавала мастерство продюсирования в СПбГИКиТ.

Умная практика

Среди основных задач на новом посту Горина назвала приближение образовательных стандартов в вузе к современным вызовам в кино- и телеиндустрии. "Мы чувствуем, работая в практической плоскости производства кино, недостаток знаний у современной молодежи о том, с чем они реально столкнутся, придя в киноиндустрию", - пояснила она.

Также новый руководитель вуза намерена налаживать работу по так называемой "умной практике" для студентов. "Мы каждому студенту попытаемся найти определенное место в съемочной группе, чтобы он был не просто на подхвате, а исполнял какой-то ряд обязанностей, которые ему вменят, и он будет видеть результат своей работы", - сказала Горина, добавив, что она также планирует обсудить возможности такого сотрудничества с партнерскими студиями и с продюсерами, в том числе с московскими.

Горина отметила, что институт растит кадры не только для Санкт-Петербурга. "Да, хотелось бы, чтобы кадры дали толчок новому кинопроизводству здесь, но современная жизнь так устроена, что в общем привязки к месту нет, и кинематограф существует во всех возможных проявлениях. <…> У нас есть студенты из абсолютно всех регионов нашей страны. <…> Я думаю, что они будут востребованы везде. Но, конечно, мы надеемся, что готовые кадры придут в петербургский кинематограф и дадут новое дыхание", - добавила она.

СПбГИКиТ является старейшим киновузом страны (с 1918 года - как Высший институт фотографии и фототехники), за годы существования он накопил богатый опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности и выпустил плеяду известных выпускников.