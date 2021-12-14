Фестиваль северных десертов пройдет в Архангельске 1-9 января

АРХАНГЕЛЬСК, 14 декабря. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль северных десертов "Сладкая Zima" пройдет в Архангельске с 1 по 9 января, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"Фестиваль "Сладкая Zima", организованный туристско-информационным центром (ТИЦ) Архангельской области, пройдет с 1 по 9 января в кафе и ресторанах Архангельска. Рестораторы и кондитеры предложат современную авторскую трактовку традиционных для региона рецептов", - говорится в сообщении.

Организаторы не стали ограничивать участников жесткими рамками. Рестораторы и кондитеры могут предложить современную авторскую трактовку традиционных для региона рецептов или добавить местные ингредиенты в классические десерты.

Главное - подчеркнуть колорит и особенный вкус северной кухни. "Акцентируя внимание на теме сладостей, мы хотели напомнить архангелогородцам и рассказать нашим гостям об уникальности Архангельска. Первый торговый порт России активно взаимодействовал с Европой, происходило смешение поморской и европейских культур. Так появилась красавица козуля (архангельский расписной пряник - прим. ТАСС), являющаяся сегодня гастрономическим брендом Архангельска", - приводит пресс-служба слова директора ТИЦ Светланы Корницкой.

Фестивальное меню будет представлено в канун Нового года. Фото и состав авторских десертов разместят на страничке фестиваля, чтобы гости кафе и ресторанов могли заранее познакомиться с предложениями каждой локации. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Архангельской области.