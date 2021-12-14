Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.

"Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - сказал президент, комментируя доклады секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Глава государства также выслушал пояснения вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как ограничения, связанные с QR-кодами, вводятся в других странах.