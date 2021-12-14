Власти Сахалина планируют в 2022 году на 100% перейти на раздельный сбор мусора

ТАСС, 14 декабря. Власти Сахалинской области планируют в 2022 году полностью перейти на раздельный сбор мусора, заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в рамках презентации климатической программы региона.

"В будущем году будет 100% по раздельному сбору мусора", - сказал он.

Пресс-служба правительства Сахалинской области 18 августа сообщала о том, что переход на раздельный сбор мусора в районах Сахалинской области и на Курилах планируется провести до 2023 года.

Пояснялось, что в Южно-Сахалинске установлены 547 сетчатых контейнера для пластика, стекла и жестяных банок, еще по 50 контейнеров должны появиться в районах. Сортировка будет осуществляться на трех полигонах - в Корсакове, Ногликах и на "Известковом" в областном центре, там запускают первую очередь мобильной сортировки, которая позволит разделять отходы, в том числе и те, которые не были выброшены в специальные контейнеры. Отсортированный мусор будут прессовать и отправлять на материк.

По данным пресс-службы правительства области, в планах переработанные отходы использовать в производстве полимерных труб и брусчатки. В дальнейшем на Сахалине должны запустить экотехнопарк. Там разместят производственные мощности для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и бумаги.