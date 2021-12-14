Путин исполнил желание 13-летней школьницы из Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин исполнил желание школьницы из Ставрополья, которая мечтала пойти в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на "Лебединое озеро". Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро". Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин - шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с "Елки желаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Татьяна - старший ребенок в многодетной семье. В январе у нее диагностировали тяжелое заболевание и она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

"Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проводится традиционно в преддверии Нового года. За четыре года акции подарки получили более 21 тыс. юных жителей России. Исполнением желаний по примеру президента занимаются многие неравнодушные граждане. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в прошлом году лично передал подарки детям, озвучившим свои мечты на краевой "Елке желаний", - говорится в сообщении.

По данным управления, в этом году край вновь присоединился к акции, в регионе появятся сразу несколько "елок желаний".