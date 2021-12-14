Мишустин назвал ответственным решением заявку Москвы для проведения "Экспо-2030"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия надеется на поддержку заявки Москвы в качестве кандидата на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, обращаясь во вторник с приветствием к участникам 169-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

"Предлагаемая нами тема "Экспо-2030" - "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Она нацелена на создание справедливого и устойчивого миропорядка, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой", - отметил председатель правительства. По его мнению, это "весьма актуальная задача, особенно с учетом глобального перехода к зеленой экономике". Глава кабинета министров, который 4 декабря принял участие в Национальном дне России на "Экспо-2020" в Дубае, подчеркнул, что "посещение выставки укрепило в понимании, что Россия приняла правильное и ответственное решение, выдвинув кандидатуру Москвы".

Мишустин обратил внимание на то, что участие страны в "Экспо" "неоднократно отмечалось медалями, дипломами и премиями". "Убежден, что проведение этого мероприятия в России удостоится самой высокой оценки. Очень рассчитываем на вашу поддержку. И ждем вас в Москве!" - обратился премьер-министр к участникам генассамблеи.

Председатель правительства заверил, что "Россия придает большое значение международной выставочной деятельности", и напомнил, что "на протяжении 170 лет страна активно участвует в проведении выставок "Экспо". "Мы вносим существенный вклад в развитие всемирного выставочного движения и убеждены, что пришло время впервые провести крупнейшую в мире выставку в Российской Федерации", - подчеркнул Мишустин.

Стандарты безопасности

Инфраструктура Москвы соответствует высоким стандартам комфорта и безопасности, заявил премьер-министр. "Москва является одним из передовых мегаполисов мира. Ее инфраструктура отвечает самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности", - сказал Мишустин, обращаясь к участникам генассамблеи на английском языке. "Убежден, что российская столица успешно справится с высокой миссией проведения "Экспо", - подчеркнул глава кабмина.

Он продолжил, что Москва - это "сердце России", воплощение ее богатой истории, самобытной культуры, огромного экономического, научного и гуманитарного потенциала. В столице памятники старины органично сочетаются с самыми передовыми технологическими достижениями, добавил премьер. Мишустин также напомнил об уникальной архитектуре Москвы, о садах и парках, музеях и театрах, огромных возможностях для развития и творчества.

"А еще наша столица - олицетворение широкой русской души. Здесь всегда рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия. Приезжайте и увидите все своими глазами!" - заключил Мишустин.

О выставке

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.