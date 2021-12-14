Объем вредных выбросов в воздух сократился более чем на 5% в 12 городах России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Объем вредных выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах России совокупно снизился более чем на 5% в 2021 году. Лучший результат достигнут в Новокузнецке, добиться улучшения ситуации не удалось только в Норильске, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Совокупный объем выбросов по всем 12 городам снижен более чем на 5%. <…> При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации "Евраза" показатели снижения выбросов составили более 25%", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Абрамченко, в Челябинске вредные выбросы сократились более чем на 20% за счет рекультивации городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14 %. "В Норильске, к сожалению, за год не зафиксировано никакой положительной динамики", - добавила она.