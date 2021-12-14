Дистанционное обучение в школах Югорска продлили до 19 декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) продлили до 19 декабря дистанционное обучение во всех школах муниципалитета для снижения заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации города во " ВКонтакте ".

Ранее власти Югорска и Советского района приняли решение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 перевести в муниципалитетах с 8 по 15 декабря школы на дистанционное обучение и приостановить очный учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования, работу секций, кружков, учреждений культуры и спорта для детей.

"Чтобы минимизировать последствия эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, санитарно-эпидемиологическая комиссия Югорска приняла решение до 19 декабря включительно продлить перевод образовательного процесса в школах, Югорском политехническом колледже, учреждениях дополнительного образования на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении.

Также до 19 декабря включительно продлен запрет на очный формат учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования, работу секций, кружков, учреждений культуры и спорта для детей в Югорске. До 19 декабря продлен дистанционный формат обучения и в школах Нягани.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 декабря, 92,7 тыс. человек заболели ковидом, 85,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 851 умер. Суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.