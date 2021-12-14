Контроль за вредными выбросами в воздух введут во всех проблемных городах России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города РФ с загрязненным воздухом с 1 сентября 2022 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во вторник.

"Доложу о масштабировании эксперимента на все городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. С 1 сентября следующего года эксперимент по квотированию будет расширен на все города, где остро стоит проблема качества воздуха", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.