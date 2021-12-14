Врачи Москвы пройдут курс о постковидном синдроме

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил, что обсудил с властями Москвы вопрос открытия недельного обучающего цикла для врачей общей практики, психиатров и психотерапевтов о постковидном синдроме.

"Я даже ходил к заместителю мэра Москвы и мы с ней обсуждали вопрос, я доложил о том, что мы вот такой цикл открываем недельный, касается постковидных расстройств и так далее. Почему мы это решили сделать? Для того, чтобы врачи у нас обучались, и в течение недельного цикла мы будем рассказывать это, должны присутствовать психиатры, психотерапевты <…> и, кроме того, врачи общей практики, чтобы они знали, какие проявления следует относить к постковидному синдрому", - сказал он во вторник в интервью телеканалу РБК.

"Симптом - это одно проявление, а синдром - когда вот несколько симптомов вместе. Вот об этом мы будем рассказывать врачам, чтобы они правильно диагностировали, понимали, что связано с ковидом", - пояснил Кекелидзе.

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ рассказал, что одна из лекций в рамках цикла будет посвящена эмоциональному выгоранию задействованных в борьбе с ковидом врачей. Кекелидзе добавил, что в этих случаях любой врач может обратиться на специальную горячую линию для оказания ему психологической помощи.