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Центр Чумакова создаст вакцину от ковида на основе частиц в клетках насекомых

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Центр им. М. П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в ходе общего собрания Российской академии наук (РАН) во вторник.

"Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишенных генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведем работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых", - сказал он.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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