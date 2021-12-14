Профсоюзы на Урале предложили работодателям оплачивать санатории сотрудникам после ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Свердловской области предложила направлять переболевших ковидом работников с вредных производств в санатории за счет предприятий. На данный момент средства соцстрахования направляются на покупку средств индивидуальной защиты, которые и так должны приобретаться, сообщил во вторник ТАСС председатель федерации Андрей Ветлужских.

"Двадцать процентов от суммы страхования можно тратить на предупредительные мероприятия по сохранению здоровья. В их перечень входят приобретение средств индивидуальной защиты, проведение специальной оценки рабочих мест и санаторно-курортное лечение. Работодатели обязаны спецодежду покупать и спецоценку делать, но делают это за счет этих 20%, а путевки они не обязаны покупать. Эти 20% предлагаем отдать переболевшим ковидом, но только тем работникам, которые работают во вредных условиях труда", - сказал он.

Ветлужских добавил, что в текущем году около трети путевок в санатории для граждан предпенсионного возраста или работающих пенсионеров (около 3 тыс.), не было оформлено из-за бюрократических сложностей. Также он отметил, что профсоюзы области убеждают работников пройти вакцинацию от коронавируса, так как это позволят им сохранить свое здоровье, и проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических правил на предприятиях.

Федерация профсоюзов Свердловской области насчитывает около 550 тыс. членов и 4 тыс. профсоюзных организаций.