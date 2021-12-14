Музей истории Махачкалы и Музей боевой славы планируют отремонтировать в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести ремонт Музея истории Махачкалы и Музея боевой славы им. В. В. Макарова, а также обновить инвентарь двух культурных учреждений. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов ознакомился с состоянием музеев. "Что касается Музея истории Махачкалы, то здесь мы привлечем к работе и городские власти, составим дефектный акт, выберем наиболее приемлемое архитектурное решение. Второй музей, который мы посмотрели - Музей боевой славы - находится в республиканской собственности, здесь мы рассмотрим возможность расширения площади здания, не нарушая архитектуры. В обоих зданиях нужно сделать ремонт, обновить инвентарь, выставить все экспонаты в том виде, в котором они должны быть", - сказал Амирханов.

Абдулпатах Амирханов отметил, что для республики важно сохранить музеи, а условия должны способствовать тому, чтобы каждый мог с комфортом ознакомиться с историей и культурным наследием, погрузиться в атмосферу того или иного исторического периода. Оба музея пользуются популярностью у жителей республики и туристов, а число последних в качестве посетителей в текущем году значительно возросло, говорится на сайте. Вместе с тем, как отмечается, здания учреждений нуждаются в ремонте и улучшении материально-технического оснащения.

Музей истории Махачкалы, расположенный в парке на берегу озера Ак-Гель, самый молодой музей в городе, его открытие состоялось в 2007 году, в следующем году он отметит 15-летие. Как рассказала директор учреждения Зарема Дадаева, в фондах музея хранятся предметы археологии, картины с городскими ландшафтами, выполненные лучшими дагестанскими художниками, коллекция старинных фотографий Порт-Петровска. Дадаева рассказала, что внутренние помещения здания требуют ремонта, во время дождей стены и потолки затапливает, имеются проблемы с пожарной сигнализацией.

О состоянии Музея боевой славы им. В.В. Макарова рассказала директор Джаннет Сагидова. По ее словам, музей был открыт в 1982 году, а в 2022 году он отметит 40-летие. В музее представлены материалы об участниках Великой Отечественной войны, участниках локальных конфликтов в Афганистане, Венгрии, Чехословакии, а также экспозиция, посвященная борьбе с терроризмом и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Как отметила Дадаева, в этом году с соблюдением санитарных требований музеем организовано 47 мероприятий для молодежи, а также 30 выставок, в том числе 2 передвижные.