Ежемесячную выплату для детей войны введут в Тверской области

ТАСС, 14 декабря. Власти Тверской области с 2022 года вводят ежемесячную выплату в 800 рублей для жителей, имеющих статус "дети войны", которые не имеют других льготных доплат. Новая мера коснется более 47 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Эту ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей получат дети войны, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат. Если же жители из этой категории имеют статус "Ветеран труда" или "Ветеран труда Тверской области" и получают ежемесячную денежную выплату, то ее размер будет увеличен до 800 рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Новая мера социальной поддержки вводится с 2022 года, она коснется 47 тыс. жителей. "Из них более 38 500 - жители, имеющие статус "Ветеран труда Тверской области" или "Ветеран труда". Свыше 8 300 граждан - дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат", - отметили в пресс-службе.

Закон "О детях войны в Тверской области" был принят в 2019 году. На его основании в 2020-2021 годах жителям, имеющим данный статус, предоставлялась единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, дети войны в 2021 году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах многофункциональных центров. Ранее такая льгота была, например, у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. -