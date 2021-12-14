Работу общепита и клубов в ночные часы разрешили во Владимирской области с 15 декабря

ТАСС, 14 декабря. Власти Владимирской области с 15 декабря отменили запрет на работу в ночные часы предприятий общественного питания, клубов и дискотек. Это связано со снижением числа заражений коронавирусом, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"C 15 декабря заведения общественного питания, ночные клубы, дискотеки и боулинг-клубы смогут продолжать оказывать услуги клиентам с 06:00 до 01:00 следующего дня. В оставшееся время предприятия общепита могут работать навынос и доставлять заказы. А вот проведение танцевальных программ, конкурсов и дискотек в заведениях общественного питания, ночных клубах и боулинг-клубах по-прежнему запрещено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности. "Это решение принято в связи с тем, что уровень вакцинации населения от коронавируса растет, количество новых случаев заражения снижается, а количество выздоровевших граждан растет", - добавили в пресс-службе.

Ранее врио первого заместителя губернатора Владимир Ремига сообщил, что в регионе отменили решение о введении с 15 декабря требования о предъявлении QR-кода при посещении заведений сферы услуг. К ним относятся в том числе организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, сауны, плавательные бассейны, ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, гостиницы, детские игровые комнаты в торговых центрах.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, заполняемость фудкортов в торговых центрах не может превышать 50%. Разрешенная заполняемость залов на мероприятиях не более 50%, не более 500 человек, посещать мероприятия можно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки переболевшего. Разрешены мероприятия на открытой огражденной территории при наличии у граждан сертификата, QR-кода или ПЦР-теста. Введен удаленный режим работы для 30% сотрудников организаций, а также обязательная вакцинация 80% работников социально-значимых сфер, в том числе таких как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Во Владимирской области с начала пандемии выявлен 76 701 случай заражения коронавирусом, в том числе 293 - за последние сутки. Выздоровели 58 287 человек, 2 859 пациентов умерли.