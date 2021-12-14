Власти Липецкой области сократили до пяти дней срок рассмотрения заявлений на соцподдержку

ЛИПЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области сократили до пяти суток сроки рассмотрения заявлений, подаваемых гражданами на оказание мер соцподдержки. Об этом сообщил во вторник глава областной администрации Игорь Артамонов.

"За короткий срок нам удалось усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия, что позволило сократить перечень предоставляемых документов и срок рассмотрения заявления", - сказал Артамонов. Он отметил, что подобное решение принималось по итогам приема граждан, проведенного им в начале декабря. "Мы постоянно улучшаем систему оказания услуг населению, и в этой работе очень важна обратная связь от жителей, как было в этом случае", - отметил Артамонов.

Он напомнил, что в настоящее время ежемесячно специалисты рассматривают более 10 тыс. заявлений по линии социальной защиты населения, и в 98% случаев решение принимается именно в течение пяти рабочих дней. "При этом законом отводится от десяти до 35 рабочих дней, в зависимости от вида выплаты и столь длительный срок ожидания вызывает недовольство получателей", - пояснил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации рассказали, что в регионе прошла реструктуризация центров соцзащиты населения, в результате нагрузка на специалистов, занимающихся назначением выплат, стала более равномерной. "Специалисты получили возможность работать с заявлениями жителей региона в целом, а не только своего района, кроме того, прошла автоматизация части процессов, что позволило сотрудникам сэкономить время для других этапов работы", - сказали в пресс-службе.

Также большую роль в сокращении сроков рассмотрения заявлений сыграло совершенствование системы межведомственного взаимодействия. "В связи с этим сокращены списки документов, которые необходимо предъявить заявителю. Например, сведения о регистрации брака, рождения, как правило, есть в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, и предоставлять подтверждающие их свидетельства нет необходимости", - пояснили в пресс-службе.