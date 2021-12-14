Автоматическая система пропуска пассажиров появится в 99 погранпунктах России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Автоматическая система пропуска пассажиров и проверки их данных появится в 99 пограничных пунктах РФ в рамках федерального проекта "Санитарный щит", реализация которого начнется в январе 2022 года. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"С 2022 года, с января мы начинаем реализацию федерального проекта "Санитарный щит", в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих на территорию Российской Федерации", - сказала она.

Ранее Голикова заявляла, что проект "Санитарный щит" призван уберечь Россию от потенциально возможных будущих пандемий. В пунктах пропуска можно будет протестировать экспресс-методами всех въезжающих на территорию нашей страны, а пункты санитарно-карантинного контроля станут самыми современными лабораторными комплексами. В рамках проекта также появятся мобильные лаборатории, в том числе в труднодоступных населенных пунктах РФ, и новые лабораторные комплексы высокого уровня биобезопасности, прежде всего на территориях граничащих с зарубежными странами субъектов.