Югра продлила запрет иностранцам на работу в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили принятый в 2019 году запрет на привлечение иностранцев к работе на транспорте, в розничной торговле, такси и производстве детского питания. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовали на сайте регионального правительства.

"Постановляю установить на 2022 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность сухопутного пассажирского транспорта (перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем), деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, образование", - сказано в документе.

Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско, запрет касается граждан пяти стран: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.