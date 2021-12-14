Пик новогодних пробок в Москве прогнозируют на 20-29 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Основной пик загруженности московских дорог придется на 20-29 декабря. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Последние недели декабря традиционно являются самыми загруженными. Причина - предновогодний ажиотаж. В ближайшие недели поездки на личном транспорте лучше отложить до 20:30, либо пользоваться городским транспортом: метро, МЦД, МЦК, а также наземным транспортом (автобусы и такси), который передвигается по выделенным полосам на 20% быстрее, чем личный. <…> Основной пик загруженности придется на 20-29 декабря", - сообщили в пресс-службе.

По данным аналитиков ЦОДД, с 15 декабря прогнозируется рост активных перемещений по городу. Количество автомобилей, прибывающих в столицу из других регионов, начнет увеличиваться, начиная со второй половины декабря, после 16-го числа. При этом большая нагрузка перед Новым годом приходится на вечерний час пик - он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного.

"В этот период на дорогах Москвы будет на 150 тыс. автомобилей больше, чем обычно, из-за увеличения курьерских доставок и повышения мобильности горожан и гостей в преддверии Нового года. На ситуацию еще влияют такие факторы: снегопады, мелкие ДТП, временные ограничения, строительные и дорожные работы", - добавили в пресс-службе.

По расчетам ЦОДД, в утреннее и дневное время пробки в столице будут достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается загруженность дорог в 9-10 баллов. При этом уже 30 декабря ситуация улучшится, и в последний день 2021 года на дорогах Москвы не ожидается затруднений, за исключением районов вблизи торговых центров.

"Например, особенно сложно в районе "Меги Белая Дача", "Город" (ш. Энтузиастов), ЦУМ. Опыт последних лет показывает, что в начале новогодних праздников, в начале января, пробки в столице не превышают двух баллов. В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами", - заключили в пресс-службе ЦОДД.