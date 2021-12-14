Квалификацию строителей-мигрантов будут проверять в 15 центрах и 14 колледжах Узбекистана

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Квалификацию строителей, намеревающихся выехать на заработки в Россию, планируется проверять в 15 моноцентрах и 14 колледжах Республики Узбекистан. Об этом сообщила во вторник заместитель директора, начальник отдела развития профессиональных квалификаций департамента национального реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций НОСТРОЙ Елена Халилова.

В конце сентября министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСТРОЙ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны, в том числе, договорились о внедрении в программы подготовки кадров для внешней трудовой миграции требований по строительным квалификациям и охране труда в соответствии с утвержденными на территории РФ профессиональными стандартами и требованиями к квалификации рабочих кадров в области строительства. НОСТРОЙ разработал вопросы и ответы по 31 квалификации (на русском и узбекском языках), наиболее востребованной на российском строительном рынке.

"На первом этапе планируется внедрить оценочные средства в действующие программы профессиональной подготовки, реализуемые 15 моноцентрами и 14 колледжами Республики Узбекистан, а также, в целях освоения профессиональной лексики, в обязательную программу обучения русскому языку, реализуемую ФГАОУ ВО "РУДН" на территории Узбекистана", - сказала Халилова на заседании комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, проведенного совместно с комиссиями Общественного Совета при Минстрое РФ по кадрам и материалам.

По ее словам, по итогам обучения на трехмесячных курсах планируется проверка знаний выпускников в российском центре оценки квалификации на территории Республики Узбекистан. По результатам успешного прохождения будет выдаваться сертификат о квалификации с идентификационным номером и QR-кодом (чтобы работодатель мог проверить его подлинность) с занесением в реестр иностранной рабочей силы НОСТРОЙ.

Ранее президент НОСТРОЙ Антон Глушков сообщал, что дистанционный теоретический экзамен, организацией которого НОСТРОЙ занимается на территории Узбекистана, на 80% состоит из профессиональных вопросов в зависимости от выбранной специальности и на 20% - из вопросов по охране труда. Он также пояснял, что экзамен будет добровольным.

Как сообщалось, власти Узбекистана создали специальные моноцентры, в которых собрали службы, занятые подготовкой узбекистанцев, планирующих выехать на заработки в Россию. В них кандидаты обучаются профессии, языку, знакомятся с российским законодательством. Самый крупный в республике моноцентр, представляющий из себя комплекс из нескольких соединенных между собой шестиэтажных зданий, находится в пригороде Ташкента.