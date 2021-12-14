Число вылетов санавиации в Вологодской области увеличили за пять лет в 3,5 раза

ВОЛОГДА, 14 декабря. /ТАСС/. Количество вылетов санитарной авиации для спасения жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Вологодской области увеличилось за пять лет в 3,5 раза - со 115 вылетов в 2017 году до примерно 400 в этом, сообщила во вторник заместитель губернатора Лариса Каманина.

"Вологодчина вошла в федеральный проект "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ" в 2017 году. С этого момента началась новая история развития санитарной авиации Вологодской области. Для сравнения: в 2017 году нам удавалось организовать 115 вылетов, сегодня мы приближаемся к 400 полетам ежегодно. Мы продолжаем совершенствовать данное направление. В Вологде и Череповце в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будут построены две вертолетные площадки", - привела слова Каманиной пресс-служба областного правительства.

По данным замгубернатора, на данный момент запущена процедура госзакупок на 150 летных часов в 2022 году. Средства выделены из областного бюджета, большая часть расходов - за счет федерального бюджета. В 2021 году, без учета работы в декабре, специалисты налетали 750 часов, эвакуировано 340 пациентов, в том числе 71 ребенок, среди которых 29 малышей в возрасте до года. Отмечается, что 70% эвакуированных - пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По словам руководителя региональной службы санавиации Сергея Дьякова, чаще всего пациентов доставляют санавиацией в Вологду, в сосудистый и перинатальный центры, а также в ожоговый центр Череповца. Случаются вылеты и за пределы региона, например, в Санкт-Петербург. Большую помощь оказывают медики на местах, схема отработана: распознать инфраркт, оказать помощь и транспортировать, находясь на связи со специалистами регионального сосудистого центра.