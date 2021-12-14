Данные о медотводе появятся в ковид-сертификатах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Данные о временном или постоянном медицинском отводе от вакцинации появятся в скором времени в ковидном сертификате наряду с информацией о сделанной прививке или перенесенной болезни. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Что мы [под этим] понимаем? Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном", - сказала она на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Сертификат защищен от подделок, отметила Голикова. "Наши коллеги из Министерства внутренних дел <...> поставили перед нами вопрос о необходимости защиты этого документа от подделки. И, имея определенный опыт работы портала госуслуг, мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период он получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию о том, когда он получил медотвод, на какой срок или постоянно", - сказала он.

По ее словам, сертификат будет защищен от хищении персональных данных о гражданах. Она добавила, что после считывания информации с кода, проверяющий увидит данные о том, действителен сертификат или нет, а также срок его действия.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе. Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или "Спутником V" за рубежом, он будет действовать полгода. Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто имеет положительный тест после 1 января 2021 года и подтвердивших перенесенную болезнь наличием антител, а на полгода - тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела.