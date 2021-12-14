Проект реконструкции ГЭС-2 получил награду правительства Москвы в области реставрации

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация - 2021".

"Хочу поблагодарить за тот вклад, который вы делаете в восстановление культурного наследия Москвы, за талант и душу, которые вы вкладываете в проекты", - сказал Собянин в ходе награждения.

За проект "Центральная электрическая станция городского трамвая ("ГЭС-2") награду получили Леонид Михельсон, Олег Голоунин, Крешимир Филиппович, Деян Радоевич, Антонио Бельведере, Александр Мамаев, Анастасия Надеева, Александр Ворожбитов.

За проект "Малороссийское подворье" были награждены Елена Одинец, Юрий Рога (посмертно). За проект "Доходное владение Н. С. Кана" - Ольга Галаничева. За проект "Гимназия имени Ивана и Александра Медведниковых" награды получили Елена Киселева, - Галина Чернушевич, Сергей Завгородний. Также были награждены реставраторы проектов "Павильон ВДНХ "Казахстан", "Доходный дом купца Быкова", "Дом, в котором родились и жили: основатель Третьяковской галереи - Павел и Сергей Третьяковы", "Особняк Морозова и дом Лангмана", "Усадьба XIX в. - Музей военной формы", "Две беседки-ротонды Голицынской больницы", "Беседка "Золотой Сноп" (Храм Цереры)".

Также в ходе церемонии были награждены победители реставрационного конкурса, проходившего в рамках молодежного форума "Наследие". Лауреатом стала команда "Город профессий", подготовившая лучший проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия - Московского императорского воспитательного дома.

Конкурс проводится с 2011 года. За минувший период борьбу за награду вели более 800 участников и организаторов реставрационных работ. Лауреатами стали 416 человек и организаций, занимавшихся реставрацией 196 объектов культурного наследия. В этом году на конкурс поступило 66 заявок по 33 объектам. Среди них такие памятники, как ГЭС-2, павильон ВДНХ № 11 "Казахстан", Малороссийское подворье, Дом Третьяковых. Лауреатами конкурса 2021 года стали 25 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 14 объектам культурного наследия.