Барельеф с изображением Иосифа Сталина установили на Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге

ТАСС, 14 декабря. Рабочие в Екатеринбурге установили барельеф с изображением Иосифа Сталина на здании Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) во время проведения работ по восстановлению исторического облика здания, сообщили ТАСС в Доме офицеров ЦВО.

"В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада здания Дома офицеров ЦВО. Проводится частичный демонтаж скульптурной группы на главном фронтоне здания для реставрации, после чего все элементы будут возвращены на место. Установленный барельеф является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания", - сообщили в Доме офицеров ЦВО.

Там добавили, что работы ведутся ускоренными темпами, в ближайшее время будут завершены.

По данным открытых источников, Дом офицеров Центрального военного округа - историко-архитектурный памятник федерального значения, построенный в 1932-1941 годах. Здание представляет собой каменное многоэтажное сооружение с башней и является официозным вариантом архитектуры советской неоклассики, относится к типологическому кругу построек - культурно-зрелищных, административных и учебных, возводимых для структур и организаций РККА в 1930-е годы.