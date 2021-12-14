Британские власти вновь разрешат въезд в страну из ЮАР и еще 10 государств Африки

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Великобритания исключит 11 африканских государств, включая ЮАР, из так называемого красного списка стран повышенного риска, в который они были внесены в конце ноября в связи с обнаружением омикрон-штамма коронавируса. Об этом объявил во вторник глава Минздрава королевства Саджид Джавид, выступая в Палате общин британского парламента.

"В связи с тем, что случаи заражения штаммом "омикрон" в Великобритании перестали быть завозными, и [в связи с] его широким распространением по всему миру ограничительный список теперь менее эффективен для предотвращения проникновения штамма в страну из-за рубежа. Поэтому я могу объявить, что, хотя прибывающие из-за границы путешественники по-прежнему должны будут сдавать анализы на заражение коронавирусом, с 4:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) завтрашнего дня (15 декабря - прим. ТАСС) мы исключим все 11 стран из красного списка", - сказал он.

Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Эсватини и ЮАР были единственными странами в британском красном списке. Они по очереди вносились в него с конца ноября, когда омикрон-штамм начал распространяться на юге Африки. Въезд в Великобританию был закрыт для всех, кто был в этих странах в течение 10 дней перед поездкой в королевство, за исключением британских граждан и обладателей видов на жительство в Великобритании и Ирландии. Тем, кто бывал в этих странах перед въездом в Соединенное Королевство, приходится соблюдать карантин в специальных отелях за свой счет и сдавать дополнительные анализы на коронавирус. Кроме того, из-за ситуации с омикрон-штаммом всех въезжающих в Великобританию ранее обязали самоизолироваться на дому до получения результатов ПЦР-теста.

Опасность распространения нового штамма

В понедельник Джавид заявил о том, что в Англии на "омикрон" приходится около 20% заражений коронавирусом, однако этот показатель очень быстро растет. Ожидается, что до конца месяца омикрон-штамм станет доминирующим на территории Великобритании. По словам главного санитарного врача Лондона Кевина Фентона, в британской столице это уже произошло.

Власти страны активизируют кампанию по ревакцинации населения, подключая к ней военных и добровольцев. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) указывает, что, согласно предварительным данным, третья прививка, которую в стране делают препаратами американских Pfizer и Moderna, обеспечивает 70-процентную защиту от проявления симптомов инфекции, вызванной омикрон-штаммом.

В воскресенье главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих из-за активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости, а Национальная система здравоохранения (NHS) может оказаться перегружена.