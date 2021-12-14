Крупнейший музей Севастополя создал кинотеатр "по-советски"

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Ретрокинотеатр создан в культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

"Кинотеатр "Украина", начавший свою работу еще в 1955 году, откроется для посетителей в новом формате. <...> Это не просто уникальный кинорепертуар, а интерактивное пространство, пропитанное атмосферой настоящего советского кинотеатра. В зале кинотеатра планируется проведение показов известных фильмов: от советской классики до фильмов - победителей различных кинофестивалей, предоставленных дружественными кинокомпаниями. Кроме того, на большом экране можно будет увидеть кинокартины из фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что премьерный для кинотеатра показ запланирован на 15 декабря - можно будет посмотреть фильм "Человек-амфибия" 1961 года, часть сцен которого снята в Севастополе.

В пресс-службе отметили, что перед началом кинопоказа гости смогут посетить интерактивные площадки. Среди них выставка киноафиш - от советской классики до малоизвестных зарубежных картин. Атмосферные фотографии можно будет сделать в фотозоне "Киноаппаратная". Будут открыты инсталляция "Кинотеатр братьев Люмьер", где можно увидеть первые черно-белые фильмы, и специальная кинозона для просмотра мультфильмов.

Добавляется, что в будущем на площадке планируется создать еще несколько подобных элементов.

В структуру Музея героической обороны Севастополя входят мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах "Исторический бульвар" с панорамой "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", ансамбли мемориальных комплексов "Малахов курган" (в том числе оборонительная башня Корниловского бастиона) и "Сапун-гора" (с диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"), собор Святого равноапостольного князя Владимира - усыпальница адмиралов, дом-музей севастопольского подполья и культурно-выставочный центр, где формируются временные экспозиции. Эти объекты рассказывают о разных аспектах героических оборон города в середине XIX века и в 1941-1942 годах.