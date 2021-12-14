В "Херсонесе Таврическом" увековечили память сотрудников, погибших в годы войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Мемориал в память о сотрудниках и научных работниках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, открылся в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", сообщила пресс-служба учреждения.

"В 2021 году по всей стране проходят мероприятия мемориального характера в связи с 80-летней годовщиной начала Великой Отечественной войны. "Херсонес Таврический" не остался в стороне - было принято решение увековечить имена сотрудников, которые сражались за Родину и внесли огромный вклад в дело сохранения нашего культурного наследия", - говорится в сообщении.

По данным музея, на мемориале - специальной доске, закрепленной на стене административного здания музея, - указаны имена 14 сотрудников, работавших до 1941 года в научных отделах и хозяйственных службах учреждения. Однако так или иначе в войне участвовали десятки херсонеситов: отстаивали Севастополь во время многомесячной обороны, помогали эвакуировать и сохранить коллекции музея, работали в тылу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника, судьба многих сотрудников, отправившихся на фронт, до сих пор неизвестна. Так, реставратор Николай Глазов во время войны служил в 8-й бригаде морской пехоты, имел звание старший лейтенант и пропал без вести не позднее 30 ноября 1942 года. Замдиректора музея Василий Лисин погиб в конце марта 1942 года во время перехода линии фронта в районе мыса Айя под Балаклавой (сейчас - город в составе Севастополя). При этом Лисин, молодой талантливый археолог, выпускник ленинградского университета и аспирант Государственной академии истории материальной культуры, незадолго до войны подготовил диссертацию "Античные хозяйства в районе Камышовой бухты (I IV вв.)". Она не была опубликована при жизни ученого, однако в 2019 году ее издали при поддержке "Херсонеса Таврического".

Музей в годы войны

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. С XIX века здесь действует музей, работают археологи. И в 1941 году, несмотря на начало войны, херсонесский музей продолжал работу.

"Главным объектом экскурсий остается городище с его памятниками, среди которых особенное восхищение вызывали мощные оборонительные стены античного Херсонеса, неприступные, как казалось, даже для танков. В среднем проводилось не меньше двух экскурсий в день, <…> правда, экскурсии были всегда немногочисленны, как правило, несколько человек, иногда даже два-три бойца или командира [в основном, из частей, расположившихся на территории Херсонеса]", - рассказала ТАСС заведующий научно-архивным отделом "Херсонеса Таврического" Татьяна Прохорова.

Среди прочих выставок была и витрина, где собрали материал, обнаруженный на территории Херсонесского городища с момента первой бомбежки города 22 июня: осколки снарядов и шрапнель советских зенитных батарей и кораблей, осколки мин, образцы парашютов, сбрасываемых вражескими бомбардировщиками, - и также организовали экскурсию.

Также сотрудники музея читают лекции на исторические темы для воинских частей. А замдиректора Лисин за лето, до начала службы в партизанском отряде, провел около 200 таких же встреч с горожанами, которые строили укрепления вокруг Севастополя.

По согласованию с Наркомпросом Крымской АССР самые ценные археологические памятники решено было эвакуировать на Урал, коллекцию золотых украшений - в Москву, и в день начала обороны Севастополя 30 октября 1941 года основная коллекция музея находилась уже на полпути в Свердловск.

"[С началом боев за Севастополь] сотрудники музея эвакуированы в тыл, и в Херсонесе остаются только старики, старожилы Севастополя и из научных работников только один Александр Кузьмич Тахтай (продолжал научную работу в месяцы обороны и в течение двух лет оккупации и смог добиться сохранения оставшихся в Херсонесе ценностей - прим. ТАСС). Жизнь музея замирает", - добавил Прохорова.