План борьбы с "омикроном" и усиление контроля к Новому году. Итоги совещания у Путина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительственный план борьбы с омикрон-штаммом коронавируса включит в себя четыре блока мер - от создания барьеров для распространения инфекции в стране до поддержания повышенной готовности системы здравоохранения. Об этом рассказала во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина.

При этом план пока не предполагает конкретных новых ограничений: зампред правительства поручила властям регионов усилить контроль за уже существующими, а глава государства выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте, так как это может создать много проблем для россиян.

ТАСС собрал основные тезисы совещания.

План по борьбе с "омикроном"

План против омикрон-штамма, по словам Голиковой, будет состоять из четырех блоков, но меры реагирования будут корректироваться в зависимости от ситуации.

Первый блок предполагает создание барьеров, призванных снизить темпы распространения коронавируса, второй - меры профилактики, включая повышение эффективности тест-систем.

Третий блок нацелен на поддержание повышенной готовности системы здравоохранения - регионам из резервного фонда правительства выделено 89 млрд рублей, что позволит обеспечить не менее 800 тыс. госпитализаций.

Последний блок - поддержка тех, кто занят в борьбе с коронавирусом. До конца года власти выделят еще 51,6 млрд рублей на страховые и специальные социальные выплаты медикам, в том числе в январе 2022 года. При этом Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с ковидом, за работу в предстоящие новогодние праздники.

Об ограничениях

В правительственный план не вошли новые ограничительные меры, однако Голикова поручила регионам усилить контроль за соблюдением существующих. Она призвала региональные власти не торопиться с отменой уже введенных ограничений, "имея в виду лишь одно - традиционно предпраздничные периоды влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы".

На совещании обсуждался и законопроект о QR-кодах на транспорте, который накануне был снят с рассмотрения в Госдуме. Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и глава Минтранса Виталий Савельев отметили, что документ вызвал у россиян много вопросов. Поэтому его планируется доработать и, в частности, "более углубленно посмотреть на риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов", добавил министр транспорта.