Марина Хлебникова впервые рассказала о своем самочувствии после пожара

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, записала аудиосообщение для своих поклонников, рассказав, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку. Запись опубликована во вторник в Instagram.

"Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо", - сказала она.

Хлебникова также поблагодарила подписчиков за слова поддержки. "Как хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает", - отметила певица.

Ранее стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в палату, ее состояние стабилизируется.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. В экстренных службах сообщили ТАСС, что возгорание началось с кровати Хлебниковой, певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключали к ИВЛ.