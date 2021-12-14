Парламенты 79 российских регионов поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламентов 79 регионов России поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, следует из подсчетов ТАСС на основе информации законодательных органов власти субъектов федерации. Еще четыре региональных парламента проект не рассматривали, особую позицию заняли Мосгордума, направившая в Госдуму отзывы жителей столицы, и Заксобрание Калужской области, выдвинувшее собственные предложения.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроект, направленный на использование QR-кодов, получаемых после вакцинации от коронавируса, в общественных местах. Региональным депутатам предложено предварительно рассмотреть законопроект, срок сбора их отзывов истекает 14 декабря.

Бурятия и Якутия поддержали законопроект одними из последних, рассмотрев его во вторник. За проект проголосовали 43 депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии, против выступили 12, воздержался один. В Народном Хурале Бурятии инициативу поддержали 44 парламентария, против нее выступили 14.

Часть регионов направят свои предложения по доработке федерального законопроекта. Так, например, в Алтайском крае депутаты отметили важность наличия единого перечня общественных мест, где действуют ограничения. Заксобрание Красноярского края рекомендовало Госдуме учесть мнения медицинского сообщества и субъектов федерации по законопроекту. Кроме того, комитет по охране здоровья краевого парламента рекомендовал внести в законопроект возможность получения QR-кодов людям с пороговым значением антител, возможность отказаться от QR-кода, заменив его на сертификат государственного образца. В свою очередь севастопольские парламентарии обратили внимание федеральных коллег на важность того, чтобы при реализации законопроекта не ущемлялись права граждан, переболевших бессимптомно, а на Чукотке предложили особенно внимательно проработать механизмы покупки авиабилетов, поскольку на отдаленных территориях региона альтернативы воздушному транспорту часто нет.

Особые позиции

Четыре российских региона - Ярославская и Владимирская области, Ненецкий автономный округ, а также Чеченская Республика - законопроект не рассматривали. Особую позицию избрали Калужская область и Москва. В первом случае депутаты направили в Госдуму свои предложения к проекту федерального закона, не высказавшись за его принятие. Мосгордума же собрала более 5 тыс. обращений москвичей с различными позициями по законопроекту, которые решила передать в аппарат Госдумы. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что "решение, которое будет принято, должно учитывать как общегосударственные интересы, так и региональную специфику".

О законопроекте

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря при условии его предварительного подробного обсуждения.