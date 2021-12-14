Астраханский остров Малый Жемчужный, где обитают тюлени, получил международный статус

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Остров Малый Жемчужный в Астраханской области, который является ключевым местом обитания краснокнижного каспийского тюленя, получил международный статус Important Marine Mammal Area - значимой для морских млекопитающих акватории, сообщила пресс-служба губернатора региона.

По словам регионального координатора по Каспию целевой группы по охраняемым акваториям для морских млекопитающих Международного союза охраны природы (МСОП) Наталии Шумейко, остров Малый Жемчужный, расположенные рядом с ним шалыги - выступающие над поверхностью моря участки песчаной отмели, а также прилегающая к ним акватория являются единственным местом в российской части Каспия, где собираются тюлени перед ледоставом и после зимнего размножения на льдах.

"Мы надеемся, что придание этому району моря международного статуса МСОП позволит в будущем создать здесь морской заповедник", - цитирует Шумейко пресс-служба.

Ранее сообщалось, что по итогам экологической экспедиции по изучению и сохранению каспийского тюленя "Душа Каспия", которая проходила в Астраханской области при поддержке Минприроды России с 26 октября по 12 ноября, единственная обнаруженная залежка каспийского тюленя в российской акватории Каспийского моря находится на острове Малый Жемчужный и близлежащих отмелях. Ученые насчитали всего около 500 особей.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственный представитель морских млекопитающих на Каспии, вымирающий вид. С 2020 года каспийский тюлень занесен в Красную книгу РФ, с 2008 года находится в списке Международного союза охраны природы "находящийся под угрозой исчезновения.

Государственная стратегия по сохранению краснокнижного каспийского тюленя, который является эндемиком (не встречается более нигде в мире) Каспийского моря и самым маленький тюленем на Земле, еще не разработана.